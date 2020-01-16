Прощание с внезапно ушедшим из жизни Александром Масаловым пройдет в Домжуре

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:47:03+03:00

Друзья и коллеги смогут проводить мужчину в последний путь уже сегодня

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Прощание с известным блогером и корреспондентом Интернет-издания «Панорама» состоится в Доме журналиста.

Родные, друзья и коллеги придут проводить Александра в последний путь сегодня, 16 января. Как стало известно на днях, 54-летний журналист скоропостижно скончался в общественном транспорте. Тело было обнаружено, когда автобус припарковался на конечной остановке. Точную причину смерти предстоит установить экспертам. По предварительным данным, это была остановка сердца.

- Со скоропостижно скончавшимся 10 января в Ростове Александром Масаловым, простятся в четверг, 16 января, в Доме журналиста по адресу: улица Горького, 84. Гражданская панихида назначена на 13:00, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU