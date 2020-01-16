2020-01-16T09:03:31+03:00
Происшествия

Два человека погибли в пожаре в Ростовской области

Спасатели тушили пламя в течение 40 минут
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области два человека заживо сгорели в частном доме. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростовской области два человека заживо сгорели в частном доме. Фото: ГУ МЧС по РО
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В Ростовской области произошел пожар, в котором скончались два человека.

Инцидент произошел в городе Шахты в районе половины двенадцатого ночи 15 января в поселке Талый на улице Южной. По неизвестной причине вспыхнул частный дом. Местные жители, завидев дым, вызвали пожарных. Огнеборцы незамедлительно приехали к месту происшествия.

К их приезду огонь шесть квадратных метров здания. Локализовать возгорание удалось в 00:15, а полностью потушить огонь ровно через пять минут. Войдя в потушенное до конца здание, пожарные нашли обгоревшие тела мужчины и женщины.

- В ликвидации огня принимали участие десять человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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На месте работали спасатели и добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Два человека погибли в пожаре в Ростовской области
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