2020-01-16T10:40:42+03:00
Общество

У донской столицы появится новая транспортная инфраструктура

На перспективную программу выделено 44 миллиона рублей
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Подрядчик представит свои варианты развития транспортной сети Ростова.Подрядчик представит свои варианты развития транспортной сети Ростова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова задумалась над кардинальным изменением транспортной инфраструктуры донской столицы. Ведомство занялось поисками подрядчика, который разработает комплексную программу по развитию транспортной городской сети до 2035 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, сумма контракта составляет 44 млн рублей. При этом работа подрядчика разделится на несколько этапов — на первом он проанализирует состояние транспорта всего города и разработает новую модель. Далее он представит свои варианты развития транспортной сети и выберет из них наиболее подходящий. После этого он создаст готовую программу. Сроки решения поставленной задачи известны - работы должны быть выполнены за пять месяцев.

В документах поясняется, что все работы должны быть сделаны за пять месяцев. Выберут подрядчика 18 февраля. Финансирование назначено из бюджета Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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