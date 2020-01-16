2020-01-16T10:42:17+03:00
Общество

В Ростовской области машина сбила двух мужчин на дороге

Один из постращавших умер на месте
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчины пытались остановить машинуМужчины пытались остановить машинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области произошло смертельная авария в Волгодонском районе. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России, мужчины на дороге пытались остановить одну из проезжающих машин, чтобы добраться до нужного адреса.

По предварительной информации, 63-летний водитель ВАЗ-21074 сбил двух пешеходов на 61-м километре трассы около 17:40. Во время аварии 35-летнего мужчину отбросило под стоящий Ford Transit, в результате чего мужчина умер. 27-летнего дончанина отвезли в больницу.

УГИБДД России по Ростовской области напоминает, что вне населенных пунктов в темное время суток пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Эти нашивки смогут сделать пешеходов более заметными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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