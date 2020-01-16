2020-01-16T11:48:06+03:00
Общество

В ФК «Ростов» вернулся легендарный футболист Тимофей Калачев

Он будет наставником игроков-подростков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тимофей Калачев завершил карьеру игрока в мае прошлого года.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Тимофей Калачев завершил карьеру игрока в мае прошлого года.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Известный футболист Тимофей Калачев вернулся в ФК "Ростов", но не в качестве полузащитника, а в качестве наставника подрастающего поколения. Спортсмена назначили на должность старшего тренера в детской академии, сообщила пресс-служба клуба.

В клубе желто-синих Тимофей Калачев будет курировать игроков в возрасте 15-17 лет и тренировать команду «Ростов»-2004.

- Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную, - сказал спортсмен.

Футболист Тимофей Калачев завершил карьеру игрока в мае 2019 года. Игрок выступал за донской клуб с 2006 года. В числе желто-синих он сыграл 250 матчей. Футболист стал рекордсменом команды по числу игр. В составе клуба он завоевал Кубок страны, а через год стал обладателем серебряных медалей чемпионата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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