Научная сенсация ростовских ученых: конское cедло изобрели на тысячелетие раньше

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:24:44+03:00

Оказалось, что седло изобрели на несколько столетий раньше. Фото: КСК "Виват"

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Сотрудники Южного научного центра РАН сообщили о сенсационном открытии — дата изобретения жесткого конского седла, принятая раньше, не соответствует действительности. На самом деле, это предмет появился на тысячу лет раньше.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора исторических наук Сергея Лукьяшко, устоявшимся считается появление седла в III веке н.э. Однако находки, сделанные исследователями, позволяют датировать появление предмета более точно.

- Считалось, что жесткое седло появилось не ранее III века нашей эры и было изобретено гуннами. Собранные же мною материалы свидетельствуют о том, что конструкция жесткого седла (ленчик и полки) появилась еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры, - цитирует издание слова Лукьяшко.

По словам ученого, такой вывод был сделан на основе анализа данных из раскопок, проведенных специалистами в Керчи и в Александропольском кургане (ныне территория Украины). Среди находок, сделанных археологами, были обнаружены верховые кони с полуистлевшими остатками седла с деревянной основой.

ИСТОЧНИК KP.RU