Спортсмен из Ростовской области оказался в числе рабочей группы по внесению поправок в Конституцию

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:31:49+03:00

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48-летний спортсмен из Ростовской области Сергей Бурлаков вошел в состав рабочей группы, которая разработает поправки к Конституции РФ. Его имя значится в списке, который размещен на сайте Кремля.

Первая встреча с участием президента страны Владимира Путина пройдет в четверг, 16 января. В рабочую группу вошли 75 человек. В их числе оказались знаменитые политики, законодатели, учёные, а также общественные деятели.

Спортсмен Сергей Бурлаков является 46-кратным чемпионом РФ по плаванию и лёгкой атлетике среди спортсменов-инвалидов. Он стал победителем и рекордсмен мира в забеге на 10 км в Нью-Йорке в 2003 и 2004 годах, а также на марафонской дистанции. Имя этого донского спортсмена занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Американские журналисты назвали его «Человеком планеты».

Известно, что Сергей Бурлаков потерял конечности во время трагического случая во время службы в армии в начале 90-х.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", накануне Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи президент сообщил о необходимости внесения поправок в Конституцию, а также выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU