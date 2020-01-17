2020-01-17T21:35:20+03:00
Происшествия

В Ростове родственники разыскивают пропавшего без вести мужчину

Мужчина связывался с родными больше недели назад
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове разыскивают пропавшего неделю назад мужчину. Фото: соцсетиВ Ростове разыскивают пропавшего неделю назад мужчину. Фото: соцсети
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В Ростове ищут без вести пропавшего больше недели назад мужчину.

40-летний Николай Тараненко 7 января вышел в местный магазин на улице Таганрогской. С собой он взял только телефон, ключи от квартиры и банковскую карту. Через полтора часа он позвонил жене и сообщил, что его вызвали на работу в другой район города, но предупредил, чтоб не переживала, и он уже едет домой.

- Это был последний раз, когда мы разговаривали, - поделилась с порталом DonDay.ru Cветлана. - Телефон не отвечает, коллеги по работе и близкие друзья не знают, где он. Мы уже не знаем, что думать.

На вид пропавшему мужчине 40-42 года, рост его около 186 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в джинсы, футболку и черную куртку, а на ногах были обуты берцы. Из особых примет: татуировка на левой лопатке в виде дракона.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Николая, просьба позвонить по телефону: 8-988-253-08-72 (Светлана).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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