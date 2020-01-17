Пенсионерка заживо сгорела в своем доме в Таганроге

17 Янв. 2020 2020-01-17T21:53:15+03:00

В Таганроге пенсионерка погибла в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

Пожар пылал на площади два квадратных метра

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В городе Таганроге произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Чрезвычайное происшествие случилось 16 января около десяти часов вечера на улице Щаденко. Звонок на пульт дежурного МЧС поступил около половины одиннадцатого. По словам очевидцев, загорелась одна из квартир на первом этаже в пятиэтажном доме № 89.

К горящему дому незамедлительно был направлен наряд огнеборцев. К момент у их приезда пламя охватило два квадратных метра квартиры. В момент пожара внутри находилась, 81-летняя пенсионерка, которая трагически погибла от отравления угарным газом.

- К тушению привлекалось 12 спасателей и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать примерно за два часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара предстоит установить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU