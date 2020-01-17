2020-01-17T21:53:15+03:00
Происшествия

Пенсионерка заживо сгорела в своем доме в Таганроге

Пожар пылал на площади два квадратных метра
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Таганроге пенсионерка погибла в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РОВ Таганроге пенсионерка погибла в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО
Изменить размер текста:

В городе Таганроге произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Чрезвычайное происшествие случилось 16 января около десяти часов вечера на улице Щаденко. Звонок на пульт дежурного МЧС поступил около половины одиннадцатого. По словам очевидцев, загорелась одна из квартир на первом этаже в пятиэтажном доме № 89.

К горящему дому незамедлительно был направлен наряд огнеборцев. К момент у их приезда пламя охватило два квадратных метра квартиры. В момент пожара внутри находилась, 81-летняя пенсионерка, которая трагически погибла от отравления угарным газом.

- К тушению привлекалось 12 спасателей и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать примерно за два часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара предстоит установить экспертам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 8 октября 2017: предприниматели бросились спасать свой товар.

Люди рисковали жизнью, чтобы не потерять бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области на выходных ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
Пенсионерка заживо сгорела в своем доме в Таганроге
В Ростове родственники разыскивают пропавшего без вести мужчину
Замначальника СКЖД Алексею Черняеву продлили пребывание в СИЗО еще три месяца
В донской столице на трех улицах ограничат движение транспорта
Футболист Дмитрий Тарасов дарит Костенко такие же подарки, как и Бузовой
В Ростове было эвакуировано здание Пролетарского суда
Два автомобилиста подрались на дороге из-за сдавших нервов
Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отпустят из-под домашнего ареста
Подросток на мотоцикле сбил пенсионера в Ростовской области
В центре Ростова-на-Дону 34 дома и 6 соцобъектов остались без тепла
У жителя Ростовской области угнали машину ради поездки в Москву
Видеобанкоматы первым в России запустил ВТБ
Самую красивую дату 2020 года для свадьбы выбрали более 130 пар в Ростовской области
Пассажиров вынужденного севшего в Ростове самолета повезут дальше на автобусе
В новостройке Ростова-на-Дону можно заказать шесть вариантов ремонта на выбор
Достался бесплатно: экс-игрок «Ростова» Мацей Вилюш будет играть за «Урал»
В Ростове-на-Дону два человека пострадали при пожаре в частном доме
В Ростовской области злоумышленник похитил к женщины газовые баллоны и болгарку
Соблазнительное фото в стиле "Спасателей Малибу" опубликовала ростовчанка Татьяна Котова
Инвалид-колясочник в ростовской области не смог попасть в электричку из-за халатности железнодорожников
Синоптики пообещали жителям донского региона аномально теплый февраль
В Ростове рецидивист-карманник похитил телефон у местного жителя
Грузовик сложился пополам на одном из ростовских перекрестков
Очередной сотрудник РЖД попался на получении крупной взятки
В ростовский аэропорт вернулся вылетевший в Москву самолет
На улице Руднева в Ростове провалился асфальт
В Ростове-на-Дону на Коммунистическом умер 84-летний пенсионер
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак