Актера из Таганрога Павла Деревянко номинировали на национальную кинопремию

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:33:11+03:00

Его отметили за роль в популярном телесериале

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Один из самых знаменитых актеров из Таганрога Ростовской области Павла Деревянко номинировали на национальную кинопремию «Золотой Орел-2020».

pablo_derevyanko Павел Деревянко один из самых популярных актеров России

Артист поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». По информации сайта национальной академии кинематографических искусств и наук России, победителей определят 24 января.

Сейчас у таганрожца два конкурента: Александр Петров«Звоните Ди Каприо» и Александр Яценко «Ненастье» Павел. Деревянко оказался в списке лучших за роль в сериале «Домашний арест», в котором сыграл мэра небольшого городка Аркадия Аникеева. Во время следствия о взятке ему приходится находиться под домашним арестом в коммунальной квартире. На протяжении фильма главный герой меняется в лучшую сторону.

pablo_derevyanko В театре им. Моссовета

Стоит отметить, что национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел» была создана в 2002 году. Награды получают победители голосования членов «Национальной Академии кинематографических искусств и науки России».

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ИСТОЧНИК KP.RU