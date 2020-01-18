Актера из Таганрога Павла Деревянко номинировали на национальную кинопремию
Один из самых знаменитых актеров из Таганрога Ростовской области Павла Деревянко номинировали на национальную кинопремию «Золотой Орел-2020».
Артист поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». По информации сайта национальной академии кинематографических искусств и наук России, победителей определят 24 января.
Сейчас у таганрожца два конкурента: Александр Петров«Звоните Ди Каприо» и Александр Яценко «Ненастье» Павел. Деревянко оказался в списке лучших за роль в сериале «Домашний арест», в котором сыграл мэра небольшого городка Аркадия Аникеева. Во время следствия о взятке ему приходится находиться под домашним арестом в коммунальной квартире. На протяжении фильма главный герой меняется в лучшую сторону.
Стоит отметить, что национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел» была создана в 2002 году. Награды получают победители голосования членов «Национальной Академии кинематографических искусств и науки России».
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ИСТОЧНИК KP.RU