2020-01-18T10:12:08+03:00
Общество

На донской трассе в аварии пострадали четыре ребенка

Троим пассажирам на месте оказали помощь
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Очевидцы вызвали на место скоруюОчевидцы вызвали на место скоруюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крупная авария произошла накануне, 17 января, на 68 километре автодороги станица Обливская – станица Каргинская.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при совершении обгона не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

Очевидцы аварии сообщили, что пострадавшим срочно требуется медицинская помощь. Шесть человек получили травмы, четверо из них – дети. В машине пострадали водитель и школьница 2012 года рождения. Троим юным пассажирам ВАЗ-2110 – девочке 2002 года рождения и двоим мальчикам, 2006 и 2019 года рождения, была оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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