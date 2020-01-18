Ростовчан приглашают отметить 3-летие слонихи Эколь

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:24:43+03:00

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В субботу, 18 января, в Ростовском зоопарке слониха Эколь отмечает третий день рождения.

В честь этого радостного события жителей донской столицы приглашают отметить этот торжественный день вместе с именинницей, которую угостят особенным праздничным тортом.

Гостям расскажут о повадках донского семейства слонов. Слониха родилась в ростовском зоопарке в 2017 году у слонов Юмы и Синты. По результатам общественного голосования горожанам выбрали имя.

Сотрудники зоопарка и слониха-именинница долго готовились к торжеству и тренировались, чтобы порадовать гостей. В 13:00 состоится праздничное показательное кормление азиатских слонов.

– После того, как Эколь отведает первый кусочек именинного угощения, к ней присоединятся мама Синта и сестра Ситара, – отметили в пресс-службе зоопарка.

В день рождения слонихи все гости смогут получить эксклюзивные календари зоопарка на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU