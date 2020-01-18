2020-01-18T11:55:10+03:00
Общество

"Вам дорога в Голливуд!": Модель Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли

Поклонники считают, что девушка похожа на актрису
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка беременна во второй раз от Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасии КостенкоДевушка беременна во второй раз от Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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25-летняя беременная модель Анастасия Костенко оказалась по пристальным вниманием. Все доле в том, что молодая мама опубликовала в Instagram очередное видео со своим участием. Люди заметили сходство донской красавицы с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

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Модель ведет блог в Instagram
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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась советами по нанесению макияжа. Девушка показала мастер-класс с помощью косметики. Модель показала как сделать так, чтобы губы казались пухлыми. Но подписчиков оценили не сами советы, а внешнее преображение красавицы.

В комментариях люди написали, что модели совсем не требуется косметика, чтобы выглядеть на все сто. Люди принялись хвалить модель: "Вы такая красивая", "Самая красивая мама", "Вам дорога в Голливуд" и т.д.

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– Красиво получилось, идет такой макияж. Очень похожа на Анджелину Джоли, – прокомментировала видео одна из подписчиц.

Сейчас Анастасия Костенко в разлуке со своим мужем Дмитрием Тарасовым. Он поехал на сборы с одним из футбольных клубов. По результатам выступлений футболиста, станет ясно будет ли с Тарасовым подписан новый контракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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