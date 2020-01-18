Под Ростовом водитель насмерть сбил пенсионерку
В субботу, 18 января, в Батайске в аварии с участием автомобиль«ВАЗ-2109» погибла женщина. Смертельное ДТП произошло около 8:00 на улице Энгельса неподалеку от дома № 208.
По предварительной информации пресс-службы управления ГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель «ВАЗ-2109» во время движения по дороге не заменил пожилую женщину. Дончанка перебегала дорогу в неположенном месте. Мужчина не успел затормозить и сбил пешехода.
Как рассказали горожане, оказавшиеся на месте трагедии, женщина на несколько метров отлетела от автомобиля. Пострадавшая 70-летняя дончанка от полученных травм скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU