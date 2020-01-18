2020-01-18T12:31:24+03:00
Общество

Под Ростовом водитель насмерть сбил пенсионерку

Специалистам предстоит установить подробности ДТП
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Медики констатировали смерть пострадавшейМедики констатировали смерть пострадавшейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В субботу, 18 января, в Батайске в аварии с участием автомобиль«ВАЗ-2109» погибла женщина. Смертельное ДТП произошло около 8:00 на улице Энгельса неподалеку от дома № 208.

По предварительной информации пресс-службы управления ГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель «ВАЗ-2109» во время движения по дороге не заменил пожилую женщину. Дончанка перебегала дорогу в неположенном месте. Мужчина не успел затормозить и сбил пешехода.

Как рассказали горожане, оказавшиеся на месте трагедии, женщина на несколько метров отлетела от автомобиля. Пострадавшая 70-летняя дончанка от полученных травм скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-замглавы ГУФСИН по Ростовской области Сергей Ральников надеется на смягчение приговора
Ростовский ФК "Чайка" принял в клуб игрока "Анжи"
Под Ростовом водитель насмерть сбил пенсионерку
"Вам дорога в Голливуд!": Модель Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Ростовчан приглашают отметить 3-летие слонихи Эколь
На донской трассе в аварии пострадали четыре ребенка
Актера из Таганрога Павла Деревянко номинировали на национальную кинопремию
В Ростовской области на выходных ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
Пенсионерка заживо сгорела в своем доме в Таганроге
В Ростове родственники разыскивают пропавшего без вести мужчину
Замначальника СКЖД Алексею Черняеву продлили пребывание в СИЗО еще три месяца
В донской столице на трех улицах ограничат движение транспорта
Футболист Дмитрий Тарасов дарит Костенко такие же подарки, как и Бузовой
В Ростове было эвакуировано здание Пролетарского суда
Два автомобилиста подрались на дороге из-за сдавших нервов
Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отпустят из-под домашнего ареста