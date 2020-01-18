2020-01-18T12:48:47+03:00
Общество

Ростовский ФК "Чайка" принял в клуб игрока "Анжи"

Футболист сыграл 33 матча сыграл в национальной лиге
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игрок провел 27 матчей в ПФЛИгрок провел 27 матчей в ПФЛ
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26-летний футболист Шамиль Гасанов будет играть в ростовском клубе "Чайка", сообщили в пресс-службе донского клуба.

В этом межсезонье спортсмен стал первым новичком "Чайки".

Шамиль Гасанов родился 30 июля 1993 года в Махачкале. Он выступал ранее в российской Премьер-Лиге за "Анжи" и красноярский "Енисей", кроме того, был в профессиональных командах "Подолье" и "Балтика".

Известно, что в ПФЛ игрок провел 27 матчей, 33 матча сыграл в футбольной национальной лиге и аналогичное количество матчей в российской профессиональной лиге. Шамиль Гасанов стал бронзовым призером ФНЛ сезона 2017/2018 в составе красноярского клуба «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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