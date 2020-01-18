Экс-замглавы ГУФСИН по Ростовской области Сергей Ральников надеется на смягчение приговора
В начале февраля областной суд пересмотрит дело бывшего замначальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова.
Подполковник подал жалобу на решение суда Ленинского района. Экс-руководитель надеется смягчить наказание, которое было вынесено ранее.
- Судебное заседание состоится 3 февраля, - сообщили в пресс-службе суда.
В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова виновным в коррупции. Полковника внутренней службы, напомним, обвиняли в получении крупной взятки. Тогда его приговорили к трем с половиной годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Суд засчитал в срок нахождение Ральникова под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU