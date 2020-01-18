Экс-замглавы ГУФСИН по Ростовской области Сергей Ральников надеется на смягчение приговора

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:45:39+03:00

Бывший зам-начальника ГУФСИН получил три с половиной года колонии. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области

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В начале февраля областной суд пересмотрит дело бывшего замначальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова.

Подполковник подал жалобу на решение суда Ленинского района. Экс-руководитель надеется смягчить наказание, которое было вынесено ранее.

- Судебное заседание состоится 3 февраля, - сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова виновным в коррупции. Полковника внутренней службы, напомним, обвиняли в получении крупной взятки. Тогда его приговорили к трем с половиной годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Суд засчитал в срок нахождение Ральникова под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU