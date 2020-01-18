Ростовскую строительную компанию оштрафовали за шум по ночам

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:49:55+03:00

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В донскую строительную компанию привлекли к ответственности в виде штрафа за производимые с превышением уровня звуковое давление и уровень звука,сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Жители дома, расположенного на бульваре Комарова, в течение длительного времени жаловались на строительный шум, который издавали машины и техника. Застройщик работал не только в дневное время суток, но и по ночам. Права ростовчан на отдых оказались нарушены.

Недовольные горожане обращались в организацию, но это не принесло должного результата и строительные работы продолжались.

Инспекция Ростовской области по заявлению прокуратуры привлекла компанию "ГПЗ-Строй" к административной ответственности за нарушение закона "Об административных правонарушениях". Организации выплатили штраф в размере 10 тыс рублей. Работы в ночное время строительная компания прекратила.

ИСТОЧНИК KP.RU