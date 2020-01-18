Одни убытки: Под Ростовом дорогу засыпало помидорами после аварии

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:08:25+03:00

В ДТП попали две фуры

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В субботу, 18 января, около 10:00 на донской трассе М-4 "Дон" произошла авария. В ДТП попали две фуры.

По словам очевидце, в результате столкновения у одной из фур открылся грузовой отсек. На дорогу высыпались ящики с помидорами. Этими продуктами засыпало часть трассы.

- На месте аварии движение регулируют сотрудники ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По их словам, никто из водителей не пострадал. Грузовики получили механические повреждения.

В социальных сетях, люди стали обсуждать произошедшее. Горожане посчитали, что убытки в результате аварии, по всей видимости, превышают минимум сотню тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU