2020-01-18T16:08:25+03:00
Общество

Одни убытки: Под Ростовом дорогу засыпало помидорами после аварии

В ДТП попали две фуры
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Помидоры рассыпались по дороге. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Помидоры рассыпались по дороге. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В субботу, 18 января, около 10:00 на донской трассе М-4 "Дон" произошла авария. В ДТП попали две фуры.

По словам очевидце, в результате столкновения у одной из фур открылся грузовой отсек. На дорогу высыпались ящики с помидорами. Этими продуктами засыпало часть трассы.

- На месте аварии движение регулируют сотрудники ГИБДД, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По их словам, никто из водителей не пострадал. Грузовики получили механические повреждения.

В социальных сетях, люди стали обсуждать произошедшее. Горожане посчитали, что убытки в результате аварии, по всей видимости, превышают минимум сотню тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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