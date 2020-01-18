«Богиня в белом»: Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько показала идеальную фигуру в купальнике
Самая красивая россиянка 2019 года Алина Санько показала фотографии с отдыха на Мальдивах. После того, как девушка оказалась в числе самых привлекательных девушек Мира, жизнь азовчанки изменилась.
Отмечать свой день рождения красавица поехала на лазурное побережье. Там девушка оказалась впервые. Красотка веселилась от души вместе с мамой и делилась привлекательными фотографиями в купальниках, которые больше был похожи на картинки из модных журналов.
Модель публиковала снимки с пляжа, ресторана, прогулок. Зимние каникулы дончанки показались подписчикам насыщенными и увлекательными. Это подтвердила и сама Алина.
- Моя любимая летняя зима. Я ещё никогда так сильно не любила лето, как этой идеальной зимой. Да-да, это Вам говорит человек, который родился 31 декабря и по праву может считать себя настоящей Снегурочкой. Несмотря на то, что со дня моего прилёта в Москву прошло совсем немного времени, мне уже успели порядком надоесть тёплые вещи:шарфы, шапки, сапоги, свитера, водолазки, штаны, перчатки, пальто, куртки, - сообщила Алина Санько.
Поклонники засыпали Алину Санько комплиментами, отметив идеальную фигуру: "Алина Вы прекрасны", "Богиня в белом", "Красавица, да еще и умница", "Алина самая красивая", "Фигура на зависть всем" и т.д.
К слову, ранее сама красавица рассказывала о том, что ее вес составляет 48 килограммов при росте 175 см. Девушка рассказывала, что никогда не сидела на диетах и главным секретом своей красоты считает наследственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU