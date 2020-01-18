«Богиня в белом»: Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько показала идеальную фигуру в купальнике

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:57:01+03:00

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Самая красивая россиянка 2019 года Алина Санько показала фотографии с отдыха на Мальдивах. После того, как девушка оказалась в числе самых привлекательных девушек Мира, жизнь азовчанки изменилась.

ms.alinasanko Алина Санько на Мальдивах

Отмечать свой день рождения красавица поехала на лазурное побережье. Там девушка оказалась впервые. Красотка веселилась от души вместе с мамой и делилась привлекательными фотографиями в купальниках, которые больше был похожи на картинки из модных журналов.

Модель публиковала снимки с пляжа, ресторана, прогулок. Зимние каникулы дончанки показались подписчикам насыщенными и увлекательными. Это подтвердила и сама Алина.

ms.alinasanko Алина Санько хорошо провела каникулы

- Моя любимая летняя зима. Я ещё никогда так сильно не любила лето, как этой идеальной зимой. Да-да, это Вам говорит человек, который родился 31 декабря и по праву может считать себя настоящей Снегурочкой. Несмотря на то, что со дня моего прилёта в Москву прошло совсем немного времени, мне уже успели порядком надоесть тёплые вещи:шарфы, шапки, сапоги, свитера, водолазки, штаны, перчатки, пальто, куртки, - сообщила Алина Санько.

Поклонники засыпали Алину Санько комплиментами, отметив идеальную фигуру: "Алина Вы прекрасны", "Богиня в белом", "Красавица, да еще и умница", "Алина самая красивая", "Фигура на зависть всем" и т.д.

ms.alinasanko Самый лучший архитектор, самый талантливый художник-это природа.

К слову, ранее сама красавица рассказывала о том, что ее вес составляет 48 килограммов при росте 175 см. Девушка рассказывала, что никогда не сидела на диетах и главным секретом своей красоты считает наследственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU