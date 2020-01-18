Донские спасатели переходят на усиленный режим в Крещение

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:07:53+03:00

Режим повлияет на работы нескольких тысяч специалистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это повлияет на работы нескольких тысяч специалистов

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В донском регионе вводится усиленный режим для спасательных подразделений из-за Крещения, сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Так, в ночь на 19 января верующие ростовчане отмечают один из самых важных православных праздников. В это время люди окунаться в купелях. Ростовские спасатели ввели усиленный режим.

Изменения коснутся спасателей, энергетиков, коммунальщиков и работников тепло- и водоснабжающих организаций, сотрудников правоохранительных органов и властей. Режим вводится для оперативного реагирования на нештатные ситуации, такие как массовые нарушения электроснабжения, порывы водопроводных линий и многого другого.

Всего усиленный режим готовности коснется работы несколько тысяч специалистов в донском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU