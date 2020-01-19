Ростовчанин обратился в суд из-за обряда крещения в школе

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:13:28+03:00

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Ростовский областной суд отказался рассматривать жалобу жителя донского региона, который оказался недоволен проведением религиозного обряда в школе.

События разворачивались далеко за пределами Дона. Школу крещенской водой освятили в Коломне Московской области. Этот факт огорчил мужчину, и он решил пожаловаться в суд. В заявлении неравнодушный гражданин написал, что, по его мнению, акция является незаконной и нарушающей Конституцию из-за того, то в РФ установлен светский характер государства. Как посчитал заявитель, действия священника и администрации школы противоречат основному закону страны.

Но в областной суде решили, что истец неверно толкует нормы материального и процессуального права. К такому же выводу пришли и в в администрации Коломенского района Подмосковья. Подмосковные чиновники сообщили, что проведение религиозного обряда в школе допустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU