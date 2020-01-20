2020-01-20T08:34:59+03:00
Общество

Ростовчанка Татьяна Котова козырнула перед подписчиками стройными ножками и точеной фигуркой

Певица показала кадры с отдыха на Мальдивах
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанка Татьяна Котова порадовала подписчиков новым снимком. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в ИнстаграмРостовчанка Татьяна Котова порадовала подписчиков новым снимком. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм
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Ростовчанка Татьяна Котова продемонстрировала поклонникам шикарное фото в купальнике.

Новый снимок звезда опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. До этого девушка во всех подробностях показала, как проводила отпуск на Мальдивах. Она приехала на острова на Рождество и дала здесь концерт. А затем решила и отдохнуть в этом райском месте пару недель.

Подписчикам Татьяны было, чему завидовать - она делилась фото с красивейшими пейзажами. Артистка купалась в голубой воде, загорала на белом песке, ела местные деликатесы и посещала необитаемые острова.

Теперь она опубликовала пост, в котором сообщает о том, что отдых закончился и пришла пора вернуться на Родину. Девушка выложила снимок, где она в элегантном синем купальнике, который отлично гармонирует с окружающей ее прозрачной водой, восседает у кромки бассейна. Красотка вновь показала подписчикам свое подтянутое тело, на кадре особенно хорошо видны накачанные ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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