Донской завод «Кока-кола» заплатит 6,5 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:54:44+03:00

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В Ростовской области суд на крупную сумму оштрафовал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» за загрязнение окружающей среды.

В суд обратилось предприятие ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Местные жители потребовали взыскать с предприятия плату за загрязнение природы. Суд удовлетворил все требования в конце 2019 года.

Ответчик обжаловал это решение. Он заявил, что у компании «ЮВЭнергочермет» нет права на проведение подобных исследований и выдачу заключения о содержании количества сульфат-иона и хлорид-иона в сточных водах. Кроме того, речь шла о том, что были допущены нарушения как при отборе проб, так и при доставке в лабораторию.

- Отбор проб делали в хуторе Новоалександровка на улице Центральная, 3. Исследования показали, что «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» превысила допустимые концентрации загрязняющих веществ в марте, апреле, мае 2017 года, - говорится в документах Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда.

В апелляции суд оставил без изменения решение первой инстанции о штрафе в 6,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU