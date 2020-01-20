Донской завод «Кока-кола» заплатит 6,5 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды
В Ростовской области суд на крупную сумму оштрафовал «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» за загрязнение окружающей среды.
В суд обратилось предприятие ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Местные жители потребовали взыскать с предприятия плату за загрязнение природы. Суд удовлетворил все требования в конце 2019 года.
Ответчик обжаловал это решение. Он заявил, что у компании «ЮВЭнергочермет» нет права на проведение подобных исследований и выдачу заключения о содержании количества сульфат-иона и хлорид-иона в сточных водах. Кроме того, речь шла о том, что были допущены нарушения как при отборе проб, так и при доставке в лабораторию.
- Отбор проб делали в хуторе Новоалександровка на улице Центральная, 3. Исследования показали, что «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» превысила допустимые концентрации загрязняющих веществ в марте, апреле, мае 2017 года, - говорится в документах Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда.
В апелляции суд оставил без изменения решение первой инстанции о штрафе в 6,5 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU