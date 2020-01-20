2020-01-20T10:56:42+03:00
Общество

Ростовчан признали одними из самых ленивых жителей России

Донская столица оказалась на второй сточке рейтинга
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане оказались на второй сточке рейтинга. Фото: администрация Ростова-на-ДонуРостовчане оказались на второй сточке рейтинга. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Жители Ростов-на-Дону оказались на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми людьми. Общероссийское исследование провели специалисты маркетингового агентства Zoom Market.

Жителей городов опрашивали в конце января 2020 года. У горожан спрашивали: нравится ли им ходить на работу, могут ли они назвать себя трудолюбивыми людьми, часто ли приходится заставлять себя совершать какие-либо действия и т.д.

В ходе исследования выяснилось, что ленивее ростовчан оказались только жители Липецка. В "пятерку" также попали такие города, как Воронеж, Омск и Брянск.

Наиболее трудолюбивые граждане проживают в Новосибирске, Москве и Томске. Все эти города оказались внизу рейтинга.

- Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху, - пояснил результаты опроса коммерческий директор маркетингового агентства Андрей Штыров.

По его словам, откровенно ленивыми себя признали только 8% людей, поучаствовавших в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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