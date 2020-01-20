В Ростовской области почти на год ограничили движение по трассе для большегрузов

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:20:11+03:00

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На одной из донских трасс почти на год ограничили движение для большегрузов. Как сообщили в правительстве Ростовской области, крупногабаритные автомобили с допустимой нагрузкой 10 тонн не смогут проехать на участке трассы Обливская-Советская-Боковская-Каргинская км 95+130 – км 95+190

Водителям фур и грузовиков придется терпеть временные неудобства на трассе, где ввели ограничение. Изменения связаны с безопасностью движения грузовиков по мостовому переходу.

Специалисты смогут объехать участок можно по трассе Миллерово – ст. Вешенская, с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск, подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к ст. Обливской и трассе федерального значения Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. По такому маршрутам объезжать дорогу водители будут до 31 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что свое направления пассажирские автобусы не изменят.

ИСТОЧНИК KP.RU