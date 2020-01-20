2020-01-20T12:20:51+03:00
Общество

Пострадал ребенок: в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария

Водитель ищет очевидцев ДТП
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент аварии. Фото: vk "Ростов-Главный"Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент аварии. Фото: vk "Ростов-Главный"
Изменить размер текста:

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария накануне около 12:35. На пересечении проспекта Шолохова и 2-Линии столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля, который находился за рулем иномарки Ford Mondeo, проезжал на зеленый сигнал светофора. В этот момент машина столкнулась с LADA Vesta.

- В результате удара ребенок сильно ударился головой. Его отвезли в больницу, где оказали помощь, - рассказал Денис Божинский.

От удара машину отбросило и развернуло. Фото: vk "Ростов-Главный"

От удара машину отбросило и развернуло. Фото: vk "Ростов-Главный"

Судя по фото, серьезные механические повреждения получил Ford Mondeo. По мнению автомобилиста, стоимость ремонта превысит около ста тысяч рублей.

Дело в том, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали аварию на дороге из-за того, что стояли чуть дальше. Сейчас дончанин ищет очевидцев аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В порту Ростова запланировано строительство четырех новых причалов
В донской столице может появиться региональное отделение РАН
В Ростовской области молодой моряк упал в открытый люк и умер
Пострадал ребенок: в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария
В Ростовской области почти на год ограничили движение по трассе для большегрузов
Ростовчан признали одними из самых ленивых жителей России
В Ростове-на-Дону обокрали букмекерский клуб
Донской завод «Кока-кола» заплатит 6,5 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды
Ростовчанка Татьяна Котова козырнула перед подписчиками стройными ножками и точеной фигуркой
Ростовчанин обратился в суд из-за обряда крещения в школе
Дончанин жестоко расправился с сожительницей
На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка
Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов
В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод
Ростовские хоккеисты по буллитам выиграли в матче с ЦСК ВВС
В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче
Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео
В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности
В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке