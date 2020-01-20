Пострадал ребенок: в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:20:51+03:00

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В Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария накануне около 12:35. На пересечении проспекта Шолохова и 2-Линии столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля, который находился за рулем иномарки Ford Mondeo, проезжал на зеленый сигнал светофора. В этот момент машина столкнулась с LADA Vesta.

- В результате удара ребенок сильно ударился головой. Его отвезли в больницу, где оказали помощь, - рассказал Денис Божинский.

От удара машину отбросило и развернуло. Фото: vk "Ростов-Главный"

Судя по фото, серьезные механические повреждения получил Ford Mondeo. По мнению автомобилиста, стоимость ремонта превысит около ста тысяч рублей.

Дело в том, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали аварию на дороге из-за того, что стояли чуть дальше. Сейчас дончанин ищет очевидцев аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU