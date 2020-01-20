Пострадал ребенок: в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария накануне около 12:35. На пересечении проспекта Шолохова и 2-Линии столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, водитель автомобиля, который находился за рулем иномарки Ford Mondeo, проезжал на зеленый сигнал светофора. В этот момент машина столкнулась с LADA Vesta.
- В результате удара ребенок сильно ударился головой. Его отвезли в больницу, где оказали помощь, - рассказал Денис Божинский.
От удара машину отбросило и развернуло. Фото: vk "Ростов-Главный"
Судя по фото, серьезные механические повреждения получил Ford Mondeo. По мнению автомобилиста, стоимость ремонта превысит около ста тысяч рублей.
Дело в том, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали аварию на дороге из-за того, что стояли чуть дальше. Сейчас дончанин ищет очевидцев аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU