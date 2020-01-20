В порту Ростова запланировано строительство четырех новых причалов

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:35:10+03:00

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В ростовском порту будут построены четыре новых причала. Их возведением займется компания ООО «Акватория», сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на доклад руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергея Сафоничева.

Уточняется, что объекты планируется построить в районе промышленной зоны Заречная, расположенной на левом берегу 3143,3-го км реки Дона, между нефтяными терминалами ООО «Росмортранс» и Новошахтинского НПЗ.

В настоящее время, по словам Сергея Сафоничева, выполнено уже порядка 70% от общего объема проектных работ. При этом начало ввода в эксплуатацию морского терминала ООО «Акватория» намечено на середину 2021 года.

Отметим, что этот терминал компания будет использовать при обработке зерновых, а также генеральных грузов. Согласно проектным расчетам, суммарный объем перевалки будет составлять около 1 млн тонн грузов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU