В Ростове-на-Дону машина инкассаторов перевернулась после аварии

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:51:10+03:00

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В понедельник, 20 января, в донской столице произошла авария с участием инкассаторской машины. Дорожно-транспортное происшествие случилось в переулке Ухтомском.

По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем ВАЗ-2104 на пересечении с улицей 2-й Киргизской не уступил дорогу машине инкассаторов и врезался в нее. В результате мощного удара грузовик совершил наезд на бордюр и перевернулся на бок.

- В результате аварии погибших и пострадавших нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU