В Ростовской области ищут 40-летнего мужчину

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:32:04+03:00

Он пропал еще в прошлом году

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В Ростовской области в розыск объявлен Евгений Барыбин. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 40-летний мужчина исчез еще 5 декабря прошлого года. В тот день он вышел из дома, расположенного в донской столице. Однако никто не знает о том, где он может находиться - ни родные, ни близкие, ни друзья.

- В день исчезновения он был одет в куртку цвета хаки, черную шапку, джинсы голубого цвета и синие кроссовки, - сообщает донской главк. - Рост ростовчанина 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, а глаза голубые.

Кроме того, у него есть и особые приметы - шрам под левой лопаткой.

В ведомстве просят не быть равнодушным к чужой беде. И, если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(863)249-10-50, 249-10-66.

ИСТОЧНИК KP.RU