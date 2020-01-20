В Ростовской области ищут 40-летнего мужчину
В Ростовской области в розыск объявлен Евгений Барыбин. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 40-летний мужчина исчез еще 5 декабря прошлого года. В тот день он вышел из дома, расположенного в донской столице. Однако никто не знает о том, где он может находиться - ни родные, ни близкие, ни друзья.
- В день исчезновения он был одет в куртку цвета хаки, черную шапку, джинсы голубого цвета и синие кроссовки, - сообщает донской главк. - Рост ростовчанина 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, а глаза голубые.
Кроме того, у него есть и особые приметы - шрам под левой лопаткой.
В ведомстве просят не быть равнодушным к чужой беде. И, если вы что-то знаете о том, где он может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(863)249-10-50, 249-10-66.
ИСТОЧНИК KP.RU