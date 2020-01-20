Ростовчанин вынес из дома своей знакомой золото на 70 тысяч рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:43:01+03:00

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Доверяй, но проверяй. Не исключено, что именно эти слова вспомнила жительница города Ростова-на-Дону, когда увидела, что у нее пропали золотые украшения. Инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы. Как оказалось, хозяйка не досчиталась вещей на кругленькую сумму.

Женщина вызвала полицию и стала вспоминать, когда из дома пропали ценности. Оказалось, что накануне у нее был знакомый, который пришел в гости. Позже он расскажет стражам порядка, что действительно стащил чужое имущество в тот момент, когда подруга отвлеклась.

Как рассказали в донской главке, 29-летний мужчина уже был судим по статье за хранение наркотиков. Теперь ему светит еще один срок. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его признают виновным, то не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А украденное у него уже изъяли и вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU