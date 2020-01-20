Житель Ростовской области тратил фальшивые пятитысячные купюры в магазинах небольшого города

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:16+03:00

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На карандаш стражей порядка попался житель Ростовской области, которого подозревают в том, что он сознательно расплачивается фальшивками. На мужчину указали соседи, после чего стражи порядка пришли в его дом с обыском.

Оказалось, что дома у дончанина были 13 пятитысячных купюр. При этом он сам рассказал о том, что часть денег успел потратить - купил за них продукты в нескольких магазинах города Семикаракорска.

Оказалось, что мужчина вместе со своей знакомой нашли фальшивые деньги в подвале одного из домов. Их они спрятали у себя дома, а затем стали покупать на них продукты.

В донском главке добавили, что несколько фальшивых купюр были изъяты полицейскими в торговых точках. А проведенная экспертиза установила, что все изъятые денежные знаки являются поддельными. В отношении парочки были возбуждены сразу два уголовных дела. Пока они находятся под стражей и скоро их ждет суд, который примет решение о размере наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU