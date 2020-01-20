2020-01-20T17:37:54+03:00
Происшествия

Труп на балконе шокировал жителей Северного в Ростове

Мертвого мужчину с улицы увидели прохожие
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На место произошедшего вызвали скоруюНа место произошедшего вызвали скоруюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 20 января, в донской столице в Северном жилом массиве города на Космонавтов, 25 произошла трагедия.На балконе мужчина свел счеты с жизнью. Его труп напугал ростовчан.

По словам очевидцев, проходя утром мимо многоквартирного дома, люди увидели мертвого мужчину. Оказавшиеся неподалеку горожане вызвали на место ЧП скорую и полицию.

В СУ СК по Ростовской области информация о произошедшем уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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