Труп на балконе шокировал жителей Северного в Ростове

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:54+03:00

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В понедельник, 20 января, в донской столице в Северном жилом массиве города на Космонавтов, 25 произошла трагедия.На балконе мужчина свел счеты с жизнью. Его труп напугал ростовчан.

По словам очевидцев, проходя утром мимо многоквартирного дома, люди увидели мертвого мужчину. Оказавшиеся неподалеку горожане вызвали на место ЧП скорую и полицию.

В СУ СК по Ростовской области информация о произошедшем уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU