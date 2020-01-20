20 Янв. 2020 2020-01-20T17:44:20+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат электричество

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Отключение света в Ростове-на-Дону 21 января 2020: где и когда. Как сообщили энергетики, в городе будут отключать электричество. Речь идет о разных районах города. Цель таких отключений - не допускать возникновения аварийных ситуациях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 21 января*

с 9:00 до 16:00:

- ул. Береговая 16, 41, 51, 51А, 51-57; ул. Седова 8; ул. Н-Бульварная 29.

- ул. Кузнечная 161-271; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 38-40, 41-43.

с 9:00 до 17:00:

- ул. Седова 8-14, 14Б, 27-75; ул. Н. Бульварная 27-35; ул. Богатяновский спуск 1-3; ул. Кр. Зорь 15.

- ул. Возрождения 51-87, 44-82; ул. Правды 21-57, 22-60; ул. Турксибская 13-37, 8-20; ул. 12-го февраля 17-33.

- ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна. 19-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер.Стандартный; пер. Балтийский.

с 9:00 до 18:00:

- ул. Ровенская 74-128, 73-105; ул. Калинина 179-195; ул. Содружества 34-46, 9-17.

с 10:00 до 14:00:

- ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU