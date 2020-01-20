В Ростовской области мужчина заплатил 690 тысяч рублей алиментов после того, как его не пустили за границу

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:02:33+03:00

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал кругленькую сумму на содержание своего ребенка. По закону он должен был перечислять чад четверть своего официального дохода, однако расставаться с деньгами не спешил. В итоге экс-супруга обратилась в суд, а тот постановил - взыскать долг. И за дело взялись люди в форме.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, официально долг по алиментам составил более 691 тысячи рублей. В отношении должника было принято приостановление об ограничении выезда за пределы нашей страны, наложены аресты на счета, а также запрещено продавать авто.

Как только горе-отец выяснил, что призошло, то быстро нашел деньги и погасил сумму полностью. Дело в отношении него закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU