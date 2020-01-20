2020-01-20T18:02:33+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина заплатил 690 тысяч рублей алиментов после того, как его не пустили за границу

Долг тянулся продолжительное время
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал кругленькую сумму.В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал кругленькую сумму.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал кругленькую сумму на содержание своего ребенка. По закону он должен был перечислять чад четверть своего официального дохода, однако расставаться с деньгами не спешил. В итоге экс-супруга обратилась в суд, а тот постановил - взыскать долг. И за дело взялись люди в форме.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, официально долг по алиментам составил более 691 тысячи рублей. В отношении должника было принято приостановление об ограничении выезда за пределы нашей страны, наложены аресты на счета, а также запрещено продавать авто.

Как только горе-отец выяснил, что призошло, то быстро нашел деньги и погасил сумму полностью. Дело в отношении него закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове разыскивают нуждающегося в медпомощи пожилого мужчину
Алкогольный магазин в Таганроге заплатит 70 тысяч штрафа за неправильную вывеску
В Ростовской области мужчина заплатил 690 тысяч рублей алиментов после того, как его не пустили за границу
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 января 2020: где и когда
Труп на балконе шокировал жителей Северного в Ростове
Житель Ростовской области тратил фальшивые пятитысячные купюры в магазинах небольшого города
Ростовчанин вынес из дома своей знакомой золото на 70 тысяч рублей
В Ростовской области ищут 40-летнего мужчину
Фура столкнулась с «ГАЗелью» и перегородила дорогу на Сельмаше
В Ростове-на-Дону машина инкассаторов перевернулась после аварии
"Зря себя поменяли": Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева показала внешность до пластики
В порту Ростова запланировано строительство четырех новых причалов
В донской столице может появиться региональное отделение РАН
В Ростовской области молодой моряк упал в открытый люк и умер
Пострадал ребенок: в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошла авария
В Ростовской области почти на год ограничили движение по трассе для большегрузов
Ростовчан признали одними из самых ленивых жителей России
В Ростове-на-Дону обокрали букмекерский клуб