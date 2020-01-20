2020-01-20T18:40:42+03:00
Происшествия

Алкогольный магазин в Таганроге заплатит 70 тысяч штрафа за неправильную вывеску

Приговор попытался обжаловать владелец магазина
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области оштрафовали алкогольный магазинВ Ростовской области оштрафовали алкогольный магазинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Один из алкогольных магазинов в Ростовской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за неправильную вывеску.

Инцидент произошел в городе Таганроге. Руководство торговой точки было оштрафовано за использование в вывеске слов «табак» и «алкоголь». По мнению правоохранителей, это нарушает требования к благоустройству города, такие вывески можно размещать только в определенных местах. Например, на рекламных тумбах, досках объявлений у подъездов и афишах.

Владелец магазина по продаже алкогольной продукции оказался не согласен с этим решением и обжаловал приговор в суде. Но суд в Ростове отклонил жалобу владельца магазина.

- На фасаде магазина подобные объявления недопустимы, - говорится в решении апелляционного суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Таким образом, выходит, что ранее выписанный штраф остается в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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