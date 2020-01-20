В Ростове разыскивают нуждающегося в медпомощи пожилого мужчину

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:22:28+03:00

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В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего сутки назад мужчину.

72-летний Виктор Кадочников вышел из дома в Ворошиловском районе рано утром 19 января и не вернулся. Местонахождение мужчины до сих пор остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропавший среднего телосложения, рост его около 177 сантиметров. У мужчины седые волосы и светло-серые глаза. На момент исчезновения он был одет в рубашку в черно-белую клетку, темно-серые брюки, черную куртку с меховым воротником, черную кепку и черные ботинки.

- Помогите найти человека. Нуждается в медицинской помощи. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Виктора, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

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ИСТОЧНИК KP.RU