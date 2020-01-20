2020-01-20T20:13:57+03:00
Происшествия

В Ростове неадекватный парень бросался на прохожих с ножом и ранил аптекаря

Очевидцы предположили, что молодой человек был наркоманом
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове неадекватный парень нападал на прохожих. Фото: соцсетиВ Ростове неадекватный парень нападал на прохожих. Фото: соцсети
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В донской столице местный житель с ножом бросался на прохожих.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Лендворца. Мужчина разбил стекло в одном из домов, а затем пошел с ножом по улице, бросаясь на прохожих. По словам очевидцев, молодой человек был явно в неадекватном состоянии. От его рук пострадал сотрудник местной аптеки. Об этом происшествии ростовчане сообщили в соцсети.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как мужчина разговаривает с двумя прохожими, а затем берет нож и пытается их догнать. Пользователи в комментариях предположили, что нападавший является наркоманом

«Когда эту аптеку уже закроют? Там наркоманы отовариваются! Обычные люди туда не ходят уже много лет», - написал один из комментаторов в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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