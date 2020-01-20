«Азимут» запустил авиарейсы из Ростова в Мюнхен

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:32:49+03:00

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Авиакомпания «Азимут» запустила самолеты из Ростова-на-Дону в Мюнхен.

Об этом сообщается на сайте компании. Самолеты будут летать из аэропорта «Платов». На новое направление уже открыта продажа билетов. Перелеты станут доступны в сезоне «Лето-2020».

В настоящее время известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Ростова назначен на 10:10. Первый рейс вылетит из «Платова» уже 31 марта. Кроме того, открыты продажи билетов на летний сезон из Ростова в Нижний Новгород.

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Обслуживать их будет компания из Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU