«Азимут» запустил авиарейсы из Ростова в Мюнхен
Авиакомпания «Азимут» запустила самолеты из Ростова-на-Дону в Мюнхен.
Об этом сообщается на сайте компании. Самолеты будут летать из аэропорта «Платов». На новое направление уже открыта продажа билетов. Перелеты станут доступны в сезоне «Лето-2020».
В настоящее время известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Ростова назначен на 10:10. Первый рейс вылетит из «Платова» уже 31 марта. Кроме того, открыты продажи билетов на летний сезон из Ростова в Нижний Новгород.
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Обслуживать их будет компания из Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU