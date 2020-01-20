Полуживого пенсионера с перерезанным горлом обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области в квартире обнаружили труп пенсионера.
Инцидент произошел в городе Азове. По предварительным данным, смерть настигла пожилого мужчину минувшей ночью. Родные погибшего пришли проведать родственника и обнаружили его практически бездыханным и с перерезанным горлом. Пенсионеру незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.
- В медучреждении раненый умер, потеряв большое количество крови. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагического случая, - сообщил порталу «Регион Online» собственный источник.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU