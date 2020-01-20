В Ростовской области моторная лодка снесла резиновую

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:05:51+03:00

В Ростовской области столкнулись моторная и резиновая лодка Фото: "КП" Архив

В отношении подозреваемого в аварии заведено уголовное дело

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В Ростовской области моторная лодка протаранила резиновую.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в октябре 2019 года на реке Маныч в Веселовском районе. Моторная лодка "Волжанка 45" под управлением 62-летнего мужчины столкнулась с надувной резиновой лодкой "Фрегат-320" под управлением 34-летнего местного жителя. Столкновение произошло из-за несоблюдения правил плавания судов.

В результате столкновения пострадал управлявший резиновой лодкой мужчина. Он получил сильные телесные повреждения. В отношении предполагаемого нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU