2020-01-21T09:13:22+03:00
Происшествия

В Ростове за взятку осудят бывшего сотрудника МВД

Правоохранитель пытался помочь своему товарищу
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове за взятку осудят правоохранителяВ Ростове за взятку осудят правоохранителяФото: "КП" Архив
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В донской столице за дачу взятки судят бывшего сотрудника МВД.

В ходе следствия выяснилось, что полицейский обратился к начальнику центра психофизиологической диагностики. Он предложил ему за 30 тысяч рублей, чтобы помочь своему знакомому пройти комиссию и выдать заключение о годности службы в МВД. После этого стража порядка задержали с поличным при передаче денег.

В настоящее время экс-правоохранителя обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

- Экс-полицейскому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Офицера и его знакомого уволили из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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