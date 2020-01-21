Ростовчане смогут летать в Мюнхен

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:37:43+03:00

Самолеты будут летать из Платоваа дважды в неделю Фото: Александр СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Жители донской столицы смогут летать из Ростова-на-Дону прямым рейсом в Мюнхен. Полеты будут осуществляться одним из базовых переводчиков аэропорта Платов в баварский город с 31 марта.

- Вылет из Ростова-на-Дону - в 10:10, прибытие в Мюнхен - в 13:20. Обратный самолет будет вылетать в 14:20, в Ростов-на-Дону он прибудет в 19:20, - отмечено в сообщении.

Известно, что полеты из Платова будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и субботам. Пассажиры смогут приобрести билеты - от 2720 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU