Мужчина угнал маршрутку и врезался в частный дом в Таганроге
Во вторник, 21 января, собственники частного дома, расположенного по улице Л. Чайкиной, оказались в эпицентре неприятной истории. Ранним утром около 4:30 в одну из стен их дома въехала маршрутка "Хендэ Каунти".
Перепуганный водитель сбежал с места произошедшего. Очевидцы произошедшей аварии обратились в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали аварию. А чуть позже выяснилось, что транспортное средство числится в угоне.
По словам собственника угнанной маршрутки, он хранил ключи под резиновым ковриком транспортного средства.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU