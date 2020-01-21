Мужчина угнал маршрутку и врезался в частный дом в Таганроге

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:06:48+03:00

Маршрутка въехала в стену дома. Фото: Пресс-служба УГБИДД по Ростовской области

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Во вторник, 21 января, собственники частного дома, расположенного по улице Л. Чайкиной, оказались в эпицентре неприятной истории. Ранним утром около 4:30 в одну из стен их дома въехала маршрутка "Хендэ Каунти".

Перепуганный водитель сбежал с места произошедшего. Очевидцы произошедшей аварии обратились в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали аварию. А чуть позже выяснилось, что транспортное средство числится в угоне.

По словам собственника угнанной маршрутки, он хранил ключи под резиновым ковриком транспортного средства.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU