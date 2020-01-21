В Ростовской области почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:01:39+03:00

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В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю достигло 10,7 тысячи человек. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что за этот же период времени к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились более 3,6 тысячи горожан. При этом эпидемические пороги не превышены.

Кроме того, у одного дончанина был обнаружен вирус гриппа штамма В. Эпидемиологи советуют жителям региона не заниматься самолечением, а при подъеме температуры, боли в горле, насморке и кашле обращаться к врачам. Тем более, что грипп опасен прежде всего своими осложнениями.

- Не забывайте о витаминах, соблюдайте «респираторный этикет», гуляйте дважды в день не меньше двух часов в сумме и применяйте индивидуальные средства защиты органов дыхания особенно в общественных местах, - говорят врачи. - Маска защитит от инфицирования. Но не стоит также забывать, о кратности ее замены через три-четыре часа, в последствии она становится источником инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU