Каждый второй кредит в России по семейной ипотеке выдает ВТБ

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:27:04+03:00

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В России каждый второй кредит по семейной ипотеке выдает ВТБ. При этом банк достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой. О чем свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов. Так, в ноябре прошлого года доля ВТБ на рынке выросла до 61%. А общая доля льготных продаж с февраля 2018-го по ноябрь 2019 года достигла 33%. В тот же период в рамках «Ипотеки с господдержкой» банк провел более 13 тысяч ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей, выдав только в ноябре 2,7 тысячи кредитов на 6,9 млрд рублей.

- Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека – один из ключевых факторов этой поддержки, - считает руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Мы принимаем активное участие во всех госпрограммах, включая «детскую» ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование – только по одному документу.

Напомним, программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в 2018 году. С апреля 2019 года ВТБ снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.

КОНКРЕТНО!

«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у застройщика как готового, так и строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.