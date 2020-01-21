2020-01-21T12:40:35+03:00
Спорт

Бразильская разыгрывающая «Ростов-Дона» внезапно покидает донской гандбольный клуб

Ана Паула Родригес намекнула, что конец у этой истории «мог быть иным»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Решение о прекращении сотрудничества было обоюдным, рассказали в клубе. Фото: ГК "Ростов-Дон"Решение о прекращении сотрудничества было обоюдным, рассказали в клубе. Фото: ГК "Ростов-Дон"
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ГК «Ростов-Дон» объявил в социальных сетях о досрочном расторжении контракта с разыгрывающей Аной Паулой Родригес. Как отмечается в опубликованном сообщении, принятое решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

- Бразильская гандболистка присоединилась к нашей команде перед началом сезона 2016/2017. В составе «Ростов-Дона» Ана Паула становилась трехкратной чемпионкой России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, победителем Кубка ЕГФ, а также серебряным призером Лиги чемпионов.Мы благодарим Ана Паулу за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе донского клуба.

При этом сама Родригес обратилась к болельщикам клуба через свой профиль в Instagram. В размещенном в соцсети эмоциональном посте игрок сборной Бразилии рассказала, что конец этой истории «мог быть иным», но не все надежды сбываются.

Бразильянки опубликовала прощальный пост в своем Instagram. Фото: instagram.com/anapaulahand

Бразильянки опубликовала прощальный пост в своем Instagram. Фото: instagram.com/anapaulahand

- Пришло время, чтобы попрощаться. Уже почти 4 года я являюсь частью этого клуба, и хотела бы, чтобы конец этой истории был иным, но все порой заканчивается не так, как нам бы хотелось. Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и уважение, которые вы всегда оказывали, и за то, что всегда были на моей стороне. Также хотела бы поблагодарить «Ростов-Дон» за возможность быть членов большой семьи и частью истории клуба. Большое спасибо за все, вы всегда будете в моем сердце, - написала гандболистка на своей странице.

Напомним, что Родригес присоединилась к донской команде перед началом сезона 2016/2017. В составе «Ростов-Дона» Ана Паула становилась трехкратной чемпионкой России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, победителем Кубка ЕГФ, а также серебряным призером Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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