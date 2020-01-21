2020-01-21T15:00:50+03:00
Общество

Сочинский отель-замок «Богатырь» устраивает семейные каникулы

Предложение действует до 12 апреля
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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Семьи с детьми могут отдохнуть в настоящем замке у моря по выгодной цене с бесплатным посещением тематического парка развлечений Сочи Парк. Предложение действует до 12 апреля.

Отель-замок «Богатырь» 4*, находящийся на территории Сочи Парка, подготовил предложение «Семейные каникулы» с выгодой до 30%. Оно рассчитано на двух взрослых с двумя детьми.

По условиям акции, в стоимость входит проживание в номере категории «супериор» (номер повышенной комфортности), завтрак по типу шведского стола, посещение детского клуба «Карусель», тренажерного зала. Также у гостей есть возможность бесплатно отдохнуть в первом тематическом парке развлечений Сочи Парк и за полцены приобрести билеты в Страну Медведия.

Подробности акций можно найти на сайте https://bogatyr-castle.ru/.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 293 номера, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, детская площадка, а также эко-заправка для электромобилей на собственной парковке. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

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