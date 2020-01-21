В Ростовской области мужчина дважды попал в ДТП, угнав «семерку» у знакомого

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:28:58+03:00

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В полицию Каменского района Дона обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, была угнана «семерка». Позже выяснилось, что хозяин машины оставил ключи своему другу, чтобы тот погрелся в автомобиле. А позже молодой человек сообщил - авто увели из-под носа, пока он разговаривал по телефон рядом с легковушкой.

Дальнейшую судьбу представителя отечественного автопрома удалось выяснить достаточно быстро. Оказалось, что машина сначала столкнулась с одной легковушкой, а потом, уезжая с места аварии, врезалась в столб.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, испугавшись ответственности, водитель бросил угнанный автомобиль и скрылся. Угонщиком оказался тот самый друг потерпевшего, который сам во всем и признался. Стражи порядка уже вернули транспортное средство законному владельцу. А в отношении его друга возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сейчас в ожидании суда он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU