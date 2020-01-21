21 Янв. 2020 2020-01-21T13:35:50+03:00

Выясняем, где и когда 22 января 2020 года в Ростове-на-Дону планируют отключать электричество. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 22 января 2020 года в Ростове-на-Дону планируют отключать электричество

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Отключение света в Ростове-на-Дону 22 января 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, речь идет о плановых отключениях, которые запланированы в разных районах города. Их цль — не допустить возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 22 января

с 9:00 до 16:00:

- ул. Текучёва 112/1; ул. Н.Ополчения 25.

- пер. 3-й Поселковый 25-31, 38; ул. Магнитогорская 134-174; ул. 2-я Володарского 255 А, Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, Б, 273 А, Б.

с 9:00 до 17:00:

- ул. Димитрова 64-84, 51-61; ул. Коллективная 70-74, 73-81; ул. Молокова 1-35, 2-38; ул. Урожайная 11-33; ул. Новолесная 1-5.

- ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1Б, 17-25, 25А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-31.

- ул. Портовая 317-381, 387; ул. Войкова 151-185, 114-136, 138, 199; пер. 2-й Яркий 2-12, 5-13; пер. 2-й Поселковый 1-7.

- ул. Ленина 21-57; ул. Освобождения 53-155; ул. Профинтерна 3-9, 2-10; ул. Павлодарская 95-99.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Обороны 24; ул. Темерницкая 57; пер. Соборный 24; ул. Московская 52.

ИСТОЧНИК KP.RU