Безработный футболист Дмитрий Тарасов ждет материнский капитал жены
Экс-футболист «Локомотива» 32-летний Дмитрий Тарасов и его 25-летняя Анастасия Костенко супруга готовятся к рождению второго ребенка. Сейчас пара испытывает временные трудности, ведь спортсмен пока не подписал контракт с новым клубом, а его жена не работает, также пара продает дом. Спортсмен высказался о материнском капитале, который положен его супруге.
- Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка,бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее, - высказался Дмитрий Тарасов.
Анастасия Костенко находится находится на 36-ой неделе беременности, а это значит, что через месяц футболист станет многодетным отцом. У Дмитрия и Анастасии подрастает годовалая дочь Милана, также у ее мужа есть дочь от первого брака, 10-летняя Ангелина. Тарасов рад, что его супруга получит материнский капитал.
После ухода из "Локомотива" футболист долгое время найти работу. Сейчас Дмитрий Тарасов находится на подготовительных зимних сборах с «Рубином» в Турции. По итогам этих тренировок будет принято решение, станет ли он новым игроком казанского клуба.
Дмитрий Тарасов после "Локомотива" решил продать свой дом и пересел на метро. Тарасов стал проводить больше времени с семьей и в интернете.
Известно, пока Дмитрий на сборах, Анастасия решила заняться собой. Совсем недавно она сходила на плановый осмотр к врачу, делится секретами макияжа, хвастается успехами дочери и радует поклонников новыми снимками.
ИСТОЧНИК KP.RU