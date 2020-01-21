2020-01-21T17:18:50+03:00
Общество

Безработный футболист Дмитрий Тарасов ждет материнский капитал жены

Пара продает дом и будет искать новое жилье
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Футболист ждет второго ребенка от Анастасии Костенко. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовФутболист ждет второго ребенка от Анастасии Костенко. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
Изменить размер текста:

Экс-футболист «Локомотива» 32-летний Дмитрий Тарасов и его 25-летняя Анастасия Костенко супруга готовятся к рождению второго ребенка. Сейчас пара испытывает временные трудности, ведь спортсмен пока не подписал контракт с новым клубом, а его жена не работает, также пара продает дом. Спортсмен высказался о материнском капитале, который положен его супруге.

tarasov23tarasov23
Вскоре семья Тарасовых пополнится еще одним членом семьи
44275 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка,бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее, - высказался Дмитрий Тарасов.

tarasov23tarasov23
Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растёт- видно сразу
41958 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Анастасия Костенко находится находится на 36-ой неделе беременности, а это значит, что через месяц футболист станет многодетным отцом. У Дмитрия и Анастасии подрастает годовалая дочь Милана, также у ее мужа есть дочь от первого брака, 10-летняя Ангелина. Тарасов рад, что его супруга получит материнский капитал.

kostenko.94kostenko.94
Анастасия и Дмитрий Тарасовы воспитывают Милану
111634 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После ухода из "Локомотива" футболист долгое время найти работу. Сейчас Дмитрий Тарасов находится на подготовительных зимних сборах с «Рубином» в Турции. По итогам этих тренировок будет принято решение, станет ли он новым игроком казанского клуба.

Дмитрий Тарасов после "Локомотива" решил продать свой дом и пересел на метро. Тарасов стал проводить больше времени с семьей и в интернете.

tarasov23tarasov23
Семья Тарасовых много времени проводит вместе
42589 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известно, пока Дмитрий на сборах, Анастасия решила заняться собой. Совсем недавно она сходила на плановый осмотр к врачу, делится секретами макияжа, хвастается успехами дочери и радует поклонников новыми снимками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное дело
В Ростове осудили портового инспектора за получение взятки
В аэропорту Ростова появился капсульный отель
В Ростове внепланово сел самолет Краснодар – Нижний Новгород
В Ростове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
Гандбольный Месси играет в Ростове: Анна Вяхирева получила высшую оценку от мировых экспертов
Безработный футболист Дмитрий Тарасов ждет материнский капитал жены
Из Ростова в Волгодонск начнут ходить новые рельсовые автобусы с камерами и подъемниками
Сочинский отель-замок «Богатырь» устраивает семейные каникулы
Глава Первомайского района Ростова-на-Дону подал в отставку
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 января 2020: где и когда
В Ростовской области мужчина дважды попал в ДТП, угнав «семерку» у знакомого
Бразильская разыгрывающая «Ростов-Дона» внезапно покидает донской гандбольный клуб
Каждый второй кредит в России по семейной ипотеке выдает ВТБ
В Ростовской области почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ
Павел Мамаев сыграл в составе "Ростова" против "Пахтакор"
Мужчина угнал маршрутку и врезался в частный дом в Таганроге
Ростовчане смогут летать в Мюнхен
В Ростове за взятку осудят бывшего сотрудника МВД
Ростовчанка Виктория Лопырева вновь порадовала подписчиков ароматными пельменями
В Ростовской области моторная лодка снесла резиновую
Ростовский актер Сергей Жигунов трогательно поздравил свою маму с днем рождения
Полуживого пенсионера с перерезанным горлом обнаружили в Ростовской области