Безработный футболист Дмитрий Тарасов ждет материнский капитал жены

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:18:50+03:00

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Экс-футболист «Локомотива» 32-летний Дмитрий Тарасов и его 25-летняя Анастасия Костенко супруга готовятся к рождению второго ребенка. Сейчас пара испытывает временные трудности, ведь спортсмен пока не подписал контракт с новым клубом, а его жена не работает, также пара продает дом. Спортсмен высказался о материнском капитале, который положен его супруге.

tarasov23 Вскоре семья Тарасовых пополнится еще одним членом семьи

- Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка,бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее, - высказался Дмитрий Тарасов.

tarasov23 Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растёт- видно сразу

Анастасия Костенко находится находится на 36-ой неделе беременности, а это значит, что через месяц футболист станет многодетным отцом. У Дмитрия и Анастасии подрастает годовалая дочь Милана, также у ее мужа есть дочь от первого брака, 10-летняя Ангелина. Тарасов рад, что его супруга получит материнский капитал.

kostenko.94 Анастасия и Дмитрий Тарасовы воспитывают Милану

После ухода из "Локомотива" футболист долгое время найти работу. Сейчас Дмитрий Тарасов находится на подготовительных зимних сборах с «Рубином» в Турции. По итогам этих тренировок будет принято решение, станет ли он новым игроком казанского клуба.

Дмитрий Тарасов после "Локомотива" решил продать свой дом и пересел на метро. Тарасов стал проводить больше времени с семьей и в интернете.

tarasov23 Семья Тарасовых много времени проводит вместе

Известно, пока Дмитрий на сборах, Анастасия решила заняться собой. Совсем недавно она сходила на плановый осмотр к врачу, делится секретами макияжа, хвастается успехами дочери и радует поклонников новыми снимками.

ИСТОЧНИК KP.RU